Во Владимирской области температура продолжит экстремально повышаться.
Владимирская область...
Во Владимирской области температура продолжит экстремально повышаться.
Владимирская область останется под влиянием северо-западной периферии антициклона, медленно смещающегося на юг.
Характер метеоусловий практически не изменится, и при относительно малооблачной погоде дневной прогрев продолжит усиливаться.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
«Днём, 29 мая местами по Владимирской области ожидается максимальная температура воздуха + 30°С».
А так, в среду — 29 мая днём во всех районах Владимирской области прогнозируется +28… 30°С. Будет аномально (для этого месяца) жарко и солнечно. Без осадков.
Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба. Ветер — западный, юго-западный, 2 м/с.
Неустойчивое магнитное поле.
Народные приметы на 29 мая:
«Если цветёт рябина, то заморозков уже не будет»;
«Если после дождя 29 мая бабочки не вылетают из укрытий, то ожидаются похолодание и ливни»;
«Если слышно кваканье лягушек, то скоро будет очень тепло и солнечно».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений