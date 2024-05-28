Во Владимирской области температура продолжит экстремально повышаться. Владимирская область...

Во Владимирской области температура продолжит экстремально повышаться.Владимирская область останется под влиянием северо-западной периферии антициклона, медленно смещающегося на юг.Характер метеоусловий практически не изменится, и при относительно малооблачной погоде дневной прогрев продолжит усиливаться.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:«Днём, 29 мая местами по Владимирской области ожидается максимальная температура воздуха + 30°С».А так, в среду — 29 мая днём во всех районах Владимирской области прогнозируется +28… 30°С. Будет аномально (для этого месяца) жарко и солнечно. Без осадков.Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба. Ветер — западный, юго-западный, 2 м/с.Неустойчивое магнитное поле.Народные приметы на 29 мая:«Если цветёт рябина, то заморозков уже не будет»;«Если после дождя 29 мая бабочки не вылетают из укрытий, то ожидаются похолодание и ливни»;«Если слышно кваканье лягушек, то скоро будет очень тепло и солнечно».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений