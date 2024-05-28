Врач-эпидемиолог Наталья Широбокова рассказала, как складывается эпидобстановка во Владимирской...

Врач-эпидемиолог Наталья Широбокова рассказала, как складывается эпидобстановка во Владимирской областиВ больницы Владимирской области передали крупнейшую за последнее время партию вакцины против кори, краснухи и паротита. Она предназначена для вакцинации и ревакцинации годовалых младенцев и детей в возрасте шести лет.Чем опасна корь? Сколько раз в жизни ей болеют? И как складывается эпидемиологическая ситуация в нашем регионе? В интервью "Вестям" рассказала бывший внештатный специалист Минздрава, врач-эпидемиолог второй горбольницы Владимира - Наталья Широбокова.