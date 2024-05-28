Художник-живописец Виктор Титов получил медаль «За заслуги перед Владимирской областью». Такой награды его удостоили за то, что он много лет прославлял природу региона в своих картинах. В

Художник-живописец Виктор Титов получил медаль «За заслуги перед Владимирской областью». Такой награды его удостоили за то, что он много лет прославлял природу региона в своих картинах. В пресс-службе правительства рассказали, что Виктор Николаевич Титов родился 24 июня 1924 года в селе Кардаиловка Воронежской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. Виктор Николаевич окончил Московский государственный художественный институт