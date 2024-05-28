На минувшей неделе во Владимирской области было зафиксировано 69 фактов дистанционных мошенничеств.

На минувшей неделе во Владимирской области было зафиксировано 69 фактов дистанционных мошенничеств. Телефонные аферисты отобрали у наших земляков свыше 18 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Так, одной из потерпевших оказалась 44-летняя жительница областной столицы. Женщина хотела разбогатела на бирже, поверила обещаниям собеседника и потеряла более 2,1 млн рублей. Причём 865 тыс. рублей дама взяла в кредит.«По всем фактам противоправной деятельности следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.