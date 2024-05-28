Об этом сообщает первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.

Завтра, 29 мая, мощи Александра Невского уедут из Владимира в Тверь. Об этом сообщает первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.Образ и частичка мощей князя прибыли в 33-й регион вчера, 27 мая, в собор Рождества Христова Борогодице-Рождественского монастыря. Крестный ход приурочен к 300-летию перенесения реликвии из Владимира в Петербург.Завтра, 29 мая, икона отправится в Тверь, после чего – в Новгород. А потом – в крепость Орешек в Шлиссельбурге, где мощи находились на сохранении перед доставкой в Санкт-Петербург.