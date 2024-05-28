Тридцатиградусная жара ожидается во Владимире в среду, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Во

Тридцатиградусная жара ожидается во Владимире в среду, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Во время жары повышается вероятность пожаров, гибели людей на водоемах, отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Также жаркая погода плохо может сказаться для на сельскохозяйственных культурах. Дождь прогнозируют только