Жителей Владимирской области ожидает возвращение мощного магнитного шторма 1 июня «… Если к Земле,...

Жителей Владимирской области ожидает возвращение мощного магнитного шторма 1 июня«… Если к Земле, действительно, движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета. Примерно с 1 июня наша планета окажется в секторе распространения вспышечных частиц и облаков плазмы. Согласно международной классификации, даже если подтвердится, что к Земле вернулся тот же активный центр, он получит в каталоге новый номер...» - прогнозируют астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Судя по всему, к Земле возвращается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая.И при этом, специалисты публикуют потрясающе красивые снимки вспышки (от 27 мая 2024 года), которые поступили с околоземной орбиты.Взрывом были выброшены в космос крупные холодные массы вещества из нижних слоёв солнечной атмосферы.«… Так как солнечный газ находится в состоянии плазмы, то вещество при движении растекается по линия магнитного поля, образуя петли — хорошо выраженные внизу, где поле сильное, и неясные, распадающиеся, наверху, там, где поле ослабевает, и плазма начинает разрушать его, приобретая форму неровного движущегося вверх облака. Снизу видны фрагменты вещества, падающие обратно на Солнце, так как не смогли приобрести достаточной скорости для преодоления солнечной гравитации...» - поясняют специалисты.Характерные скорости разлёта вещества из области взрыва — около 1000 км/с.Фото: https://xras.ru/info/images/flare_x2.8_20240527_crop.gif