На практикуме в сельхозинституте группа на лабораторной работе производит "слияние быка с коровой". Все уже взрослые, 4-ый курс, у многих семьи... Студенты отсылают cтаренького преподавателя в буфет пить кофе и обещают справиться сами, а к концу пары сдадут тетрадки, да и дело с концом... К концу пары приходит из буфета преподаватель и видит:
бык мертвый, корова еле дышит, язык вывалила до пола... Он спрашивает у студентов:"Вы что наделали? Это ж подотчетные животные! Что вы с ними вытворяли?" И тут один двоечник ему и отвечает:"Иван Иваныч, пока они корову на спину укладывали -- бык со смеху помер..."
еще анекдот!