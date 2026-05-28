Идет пацан по улице, и тащит за собой на веревочке раздавленную жабку. Заходит в публичный дом и говорит:
- Дайте мне проститутку!
Ему в ответ:
- Hо мальчик, ты же еще маленький!
Пацан кладет на стол пару сотен баксов, и говорит:
- Дайте мне проститутку!
- Иди в такую-то комнату.
Пацан:
- Мне нужна проститутку с триппером!
- Но зачем тебе с триппером?
Пацан достает еще пару сотен баксов и повторяет свою фразу. Ему говорят:
- Ладно, иди в такую-то комнату!
Тот пошел. На обратном пути его спросили:
- Зачем же тебе шлюха с триппером?
- Ну, смотрите. Я переспал с проституткой и заразился триппером, потом я пересплю со своей сестрой и она тоже заболеет, потом сестра переспит с батей, потом батя переспит с матушкой, матушка переспит с соседом Васей... А ЭТА С*КА
еще анекдот!