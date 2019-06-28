В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий в р. Дагестан полицейские задержали третьего подозреваемого...

Оперативники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого, находившегося в федеральном розыске.Как сообщалось ранее, через службу «02» в полицию обратился 38-летний мужчина. Со слов потерпевшего стало известно, что он выходил из своего автомобиля во 2-м Балтийском переулке, в этот момент к нему подошли двое неизвестных и нанесли множественные удары руками и ногами. Заявитель потерял сознание.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Алтуфьевском шоссе сотрудники задержали одного из подозреваемых. Им оказался безработный 27-летний приезжий.Установлено, что свидетелем произошедшего стал 54-летний охранник, который вступился за заявителя, после чего также получил телесные повреждения. Оба потерпевших доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Позднее, в результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Сочи оперативники задержали второго подозреваемого - 27-летнего безработного.В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий в р. Дагестан полицейские задержали третьего подозреваемого. Им оказался также безработный 27-летний приезжий. Подозреваемый передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29