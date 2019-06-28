Яна Поплавская призналась, что крайне расстроена реакцией общественности на фото, которое она выложила ранее. Популярная актриса снялась, демонстрируя большой живот.

Яна Поплавская призналась, что крайне расстроена реакцией общественности на фото, которое она выложила ранее. Популярная актриса снялась, демонстрируя большой живот.Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Поплавская опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Жду девочку", – коротко подписала снимок популярная актриса. Реакция не замедлила последовать, причем в основном негативная.В итоге, Яна Поплавская выложила новый пост, в котором объяснила, что тот снимок был сделан во время съемок, а на самом деле она не беременна. Артистка призналась, что очень расстроена из-за негатива в свой адрес. "Я потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого! ЭТО ПИСАЛИ ЖЕНЩИНЫ!!! ЖЕНЩИНЫ, которые решили , что я действительно жду ребенка! ЖЕНЩИНЫ у которых в акаутах фото их детей и внуков! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась актриса.Возмущенная артистка не смогла сдержать эмоций. "Вы озверели, сошли с ума, как же можно растить детей , ждать любви, если злоба и ненависть выливается через край???🔥" – задала риторический вопрос Яна Поплавская. Впрочем, она отметила, что были и положительные комментарии."Ни один Мужик не написал гадостей , только хорошее! Спасибо за огромное количество Потрясающих Комментариев от тех людей, которые желали счастья, радости и здоровья не понимая, что это фотография со съемочной площадки! Значит есть надежда, что не у всех искалечены души и киносценарий правильный, честный отражающий состояние общества!" – поблагодарила за поддержку Яна Поплавская.