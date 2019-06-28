Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада
Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада
30 июня в Покрове пройдет традиционный «День шоколада». Этот семейный праздник проводится ежегодно Администрацией города Покрова при поддержке компании Mondelēz International.
В этом году основой для праздника была выбрана морская тематика. Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада. Программа праздника включает театрализованное представление «На шоколадной волне», концерт с участием творческих коллективов Петушинского района, а также мастер-классы, конкурсы и активные игры для детей и взрослых. Начало праздника – в это воскресенье, 30 июня, в 11:00 у Дома ученых .
«Наша компания много лет поддерживает проведение «Дня шоколада» в Покрове – говорит Юрий Головатчик, директор по корпоративным вопросам Mondelēz International в Восточной Европе. – Для нас это один из ключевых проектов в рамках программы социальной ответственности, ведь именно во Владимирской области находятся два крупнейших предприятия компании: завод по производству шоколада в городе Покрове и бисквитная фабрика «Большевик» в Собинке. Мы надеемся, что жителям Покрова понравится программа, которую подготовили для них Alpen Gold и Milka, и Покров подтвердит свое звание самого сладкого города – ведь каждая третья плитка шоколада в России производится именно здесь».
О компании Mondelez International в России
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соленый снек TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.