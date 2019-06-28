Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада

Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада30 июня в Покрове пройдет традиционный «День шоколада». Этот семейный праздник проводится ежегодно Администрацией города Покрова при поддержке компании Mondelēz International.В этом году основой для праздника была выбрана морская тематика. Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада. Программа праздника включает театрализованное представление «На шоколадной волне», концерт с участием творческих коллективов Петушинского района, а также мастер-классы, конкурсы и активные игры для детей и взрослых. Начало праздника – в это воскресенье, 30 июня, в 11:00 у Дома ученых .«Наша компания много лет поддерживает проведение «Дня шоколада» в Покрове – говорит Юрий Головатчик, директор по корпоративным вопросам Mondelēz International в Восточной Европе. – Для нас это один из ключевых проектов в рамках программы социальной ответственности, ведь именно во Владимирской области находятся два крупнейших предприятия компании: завод по производству шоколада в городе Покрове и бисквитная фабрика «Большевик» в Собинке. Мы надеемся, что жителям Покрова понравится программа, которую подготовили для них Alpen Gold и Milka, и Покров подтвердит свое звание самого сладкого города – ведь каждая третья плитка шоколада в России производится именно здесь».О компании Mondelez International в РоссииООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соленый снек TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.