Анфиса Чехова отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, постоянно радуя своими новыми фотографиями. На этот раз в своем Instagram звезда выложила пост, который многих, мягко говоря, удивил.

Анфиса Чехова отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, постоянно радуя своими новыми фотографиями. На этот раз в своем Instagram звезда выложила пост, который многих, мягко говоря, удивил.На снимке телеведущая стоит в бикини на пляже. На голову она надела странную солнцезащитную маску.Под постом Анфиса сначала начала рассуждать о сексуальности. Она сравнила кришнаитов и жителей арабских стран. Первые, по ее словам, считают, чтовожделениепередаетсячерез глаза. Поэтому женщины могут позволить себе оголить груди или пупок, но их глаза всегда должны быть потуплены вниз.Вторые, в свою очередь, наоборот, закрывают девушка волосы и тело, оставляя только глаза. "А вы как считаете, что в женщине вызывает наибольшее вожделение? Ее тело в купальнике или взгляд, которым она на вас смотрит?", – поинтересовалась у подписчиков Чехова.Затем она рассказала, что на пляже она носит маску со 100% защитой от солнца. Это связано с возможным образованием пигментации. "А вот тело любит загар и охотно его принимает", – добавила светская львица.Поклонники не оценили такой девайс, многие даже не сразу сообразили, что именно надето Анфисе на голову. "Показалось, что это ведро на голове", "Это маска железного человека вообще!", "Сварщица", "Робокоп", – глумились жестокие пользователи сети."Гюльчатай, открой личико!", – пошутил фанат.Напомним, пару дней назад Чехова стремительно покинула холодную столицу и направилась в Дубай. Там она поселилась в отеле Atlantis The Palm,который больше напоминает город по своему масштабу.