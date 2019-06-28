Европейские и мировые ученые и метеорологи сделали громкое заявление, касающееся весь мир. Они предупреждают о катастрофической жаре и ее последствиях.

Европейские и мировые ученые и метеорологи сделали громкое заявление, касающееся весь мир. Они предупреждают о катастрофической жаре и ее последствиях.Специалисты прогнозируют тысячи человеческих смертей от высоких температур до конца июня 2019. Они отмечают, что причиной такой внезапной аномалии стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой.В связи с этим из испанской и африканской пустынь идет мощный поток горячих масс. Их мог бы остановить холодный циклон, но его доступ заблокирован как раз из-за областей с высоким давлением.Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура поднимется выше 40 градусов Цельсия.Отметим, во Франции, например, по этой причине даже перенесли экзамены в колледжах, а также работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.В Германии подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей. А это значит, что отметка термометра не поднималась на такой уровень с 1881 года.Хуже всего дела обстоят в Индии. Меньше, чем за месяц, от аномальных температур скончались 36 человек.