Колонны проедут по нескольким маршрутам от Москвы до Минска и посетят места, где увековечена память исторических событий...

Более 1000 километров за неделю. Ветераны МВД России организовали автопробег, посвященный 75-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.Колонны проедут по нескольким маршрутам от Москвы до Минска и посетят места, где увековечена память исторических событий. В рамках мероприятия запланированы остановки в Калуге, Брянске, Смоленске, Гомеле, Могилёве, Бресте, Витебске и Гродно, где участники возложат цветы к мемориалам погибших солдат, а также проведут патриотические встречи с ветеранами и молодежью.Финальная остановка запланирована в Минске 3 июля, где ветераны примут участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.«Мы организовали этот автопробег, чтобы в эту памятную дату быть рядом с теми, кто выдержал это тяжелейшее испытание, а также отдать дань памяти всем погибшим героям. Это часть нашей истории, и она не должна быть забыта», - отметил председатель Совета ветеранов ГУУР МВД России подполковник милиции Алексей Евгеньевич Дарков.Организаторами мероприятия стали Совет ветеранов ГУУР МВД России и Межрегиональная общественная организация ветеранов оперативных служб «Честь» при поддержке Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве