Компания победила в номинации «Финансовая грамотность и открытость»

Компания победила в номинации «Финансовая грамотность и открытость»Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».Торжественная церемония награждения лауреатов и вручения дипломов состоялось 21 июня 2019 года в Тбилиси (Грузия). Награда была вручена руководителю Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Егору Былинкину и руководителю направления обучения клиентов Банка УРАЛСИБ Ирине Храмцовой.Жюри отметило проект Банка УРАЛСИБ «Университет бизнеса». Университет - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно в режиме онлайн получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. С момента запуска проекта более 150 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку 60 тысяч.Пре­мия «Пра­ва пот­ре­бите­лей и ка­чес­тво об­слу­жива­ния» — еже­год­ная об­щес­твен­но зна­чимая наг­ра­да, которая вру­ча­ется на­ибо­лее ус­пешным про­ек­там в об­ласти прав пот­ре­бите­лей и по­выше­ния ка­чес­тва об­слу­жива­ния. Премия инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ), Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) и рядом других партнеров.