Несмотря на то, что Юлия Началова умерла несколько месяцев назад, о покойной певице не утихают разговоры. Не осталась в стороне и популярная ведущая Дана Борисова.

Несмотря на то, что Юлия Началова умерла несколько месяцев назад, о покойной певице не утихают разговоры. Не осталась в стороне и популярная ведущая Дана Борисова.Юлия Началова умерла в марте. Причиной смерти артистки стал обширный абсцесс. Певице было всего лишь 38 лет. Все началось с обычной мозоли, которую артистка лечила самостоятельно дома. Но из-за сахарного диабета эта казалось бы пустяковая рана привела Юлию Началову вначале в реанимацию, а потом и на тот свет. Уже постфактум стало известно, что у молодой певицы был целый букет заболеваний, осложнившихся перенесенной в юности анорексией.Певицу похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь артистку провожали не только близкие родственники и многочисленные поклонники, но и знаменитые коллеги. В один голос они утверждали, что талант Юлии Началовой был недооценен, и приносили свои соболезнования убитым горем родителям певицы и ее единственной дочери Вере.Прошло несколько месяцев, однако имя исполнительницы до сих пор на устах. То и дело в СМИ появляются новости о покойной артистке, о которой и при жизни, к сожалению, так часто не упоминали. Дошло даже до того, что в Сети упорно муссируются слухи, что Юлия Началова вслед за певицей Жанной Фриске и рэпером Децлом стала жертвой проклятия после того, как они поучаствовали в экстремальном шоу "Последний герой".Кстати, на необитаемом острове была и Дана Борисова. Журналисты обратились к ней за комментариями. "Когда произошла смерть Юли, я черной ходила. Очень переживала, в том числе и за себя. Честно говоря, меня накрутили окружающие. Они говорили, что она умерла из-за проклятия индейцев, которым не понравилось, что мы оккупировали остров. Честно, я очень боялась за свою жизнь. Переживала, что тоже стала жертвой этого проклятия", – призналась Дана Борисова.Впрочем, сейчас телеведущая немного успокоилась. "Фиг его знает, было ли проклятие. С такими вещами, как вы понимаете, не шутят! Вообще, по подсчетам, мои шансы уйти из жизни были значительно выше, чем у Юли, Децла и Жанны Фриске", – внезапно призналась телеблондинка.Дело в том, что у Даны Борисовой были серьезные проблемы с запрещенными веществами. Лишь благодаря своевременной помощи друзей и личной силе воли телеведущая смогла выкарабкаться. "Я была на грани между жизнью и смертью многократно из-за употребления запрещенных веществ. Вы же знаете, что у меня все было вперемешку и в большом количестве. Вот поэтому я себя накрутила и очень боялась", – цитирует Дану Борисову .