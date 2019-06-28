В Бразилии продолжается футбольный Кубок Америки, за выигрыш главного трофей продолжают восемь команд. Сборные Бразилии и Парагвая открывали своим очным матчем 1/4 финала турнира.

В Бразилии продолжается футбольный Кубок Америки, за выигрыш главного трофей продолжают восемь команд. Сборные Бразилии и Парагвая открывали своим очным матчем 1/4 финала турнира.Основное время матча команды провели всухую, не сумев поразить ворота друг друга. Примечательно, что с 58 минуты встречи парагвайцы играли в меньшинстве после прямой красной карточки Фабиано Бальбуэны.Парагвайские футболисты смогли завершить игру против хозяев турнира без пропущенных голов и перевести её в серию пенальти. Однако в послематчевых ударах с точки они были менее точны — при одном смазанном ударе бразильцев они не поразили ворота соперника дважды.Как итог, сборная Бразилии выиграла серию пенальти (4:3), матч (1:0) и стала первым полуфиналистом Кубка Америки. Её соперником станет победитель пары Аргентина — Венесуэла. Игра состоится 28 июня.В другой части турнирной сетки встретятся Колумбия — Чили и Уругвай — Перу. Обе встречи пройдут 29 июня.