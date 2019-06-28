Игрок футбольной сборной России Денис Черышев, права на которого принадлежат испанскому Вильярреалу, может подписать полноценный контракт с другим клубом испанской Ла Лиги Валенсией, в котором он провел последний сезон на правах аренды.

Игрок футбольной сборной России Денис Черышев, права на которого принадлежат испанскому "Вильярреалу", может подписать полноценный контракт с другим клубом испанской Ла Лиги "Валенсией", в котором он провел последний сезон на правах аренды.Инсайдеры сообщают, что две испанские команды практически согласовали трансфер россиянина, который, по разным сведениям, может быть оценен в 5-6 млн евро. Отступные за 28-летнего полузащитника составляют 7 млн евро, но "Вильярреал" рассматривает возможность их снижения. Причина в том, что Черышев не нужен нынешнему тренерскому штабу, который считает игрока слишком подверженным травмам.