Основанное в 1962 году Троекуровское кладбище столицы считается филиалом Новодевичьего – тут тоже хоронят выдающихся людей, да и место стоит недешево. Расположенная на Троекуровском Аллея актеров – место паломничества поклонников со всего мира.

Основанное в 1962 году Троекуровское кладбище столицы считается филиалом Новодевичьего – тут тоже хоронят выдающихся людей, да и место стоит недешево. Расположенная на Троекуровском "Аллея актеров" – место паломничества поклонников со всего мира.Юлия Началова, Виталий Вульф, Александр Дедюшко, Наталья Гундарева, Роман Козак, Елена Майорова, Любовь Полищук нашли место упокоения именно здесь. Работники кладбища говорят, что благодарные зрители регулярно приносят цветы своим кумирам.Похороны многих звезд, кстати, проходили или в закрытом режиме, или с запретом на фото– и видеосъемку. Так было, например, с актером Владиславом Галкин, жизнь которого неожиданно и при странным обстоятельствах оборвалась в феврале 2010 года. Он покоится на элитном участке, где лежат его коллеги – Игорь Старыгин и Семен Фарада.Правда, на этом элитном участке свободных мест не осталось, поэтому скончавшуюся Аллу Борисовну Покровскую – актрису МХТ, режиссера и педагога – хоронили в другом, новом конце кладбища. Похороны матери Михаила Ефремова посетили друзья и коллеги артистки, ее ученики и поклонники.Алла Борисовна не хотела лежат возле мужа – оперного режиссера Бориса Покровского – на Новодевичьем кладбище. Сын актрисы пояснил: "Хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой (Анной Некрасовой, режиссером РАМТа. – Прим. ред.)".Как ранее "Дни.Ру", за до смерти Алла Борисовна приезжала сюда. Об этом корреспонденту рассказал ее коллега Авангард Леонтьев. "Мы с Аллочкой решил проведать всех наших, – вздыхает актер. – Правда, ей уже было очень тяжело передвигаться, она не всегда могла подойти близко к той или иной могиле".