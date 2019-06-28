Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублейДвух жителей Лакинска, 18-и и 19-и лет, подозревают в совершении кражи металлических изделий общей массой более 850 кг.В отдел полицию поступило сообщение о том, что на территорию одного из предприятий, проникли неизвестные и утащили 4 металлических трубы. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.Правоохранители задержали злоумышленников. Они во всем признались, пояснив, что похищенное успели сдать в пункт приёма лома.Расследование уголовного дела продолжается.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных имущественных преступлений.