Сотрудники МВД России раскрыли крупную финансовую пирамиду, жертвами которой стали более двух тысяч вкладчиков.

Сотрудники МВД России раскрыли крупную финансовую пирамиду, жертвами которой стали более двух тысяч вкладчиков. Подозреваемых межрегиональной преступной группы задержали в Ярославле.Они заключали с клиентами фиктивные договоры страхования вкладов. Для привлечения большего числа людей мошенники ссылались на зарубежные компании. В результат ни один вкладчик никакие страховые выплаты не получил, передает телеканал "Россия 24".