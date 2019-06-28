В партийном проекте Единой России Народный контроль подвели итоги проверки состояния детских площадок в регионах. Активисты выявили в местах детского отдыха 1552 нарушения, пятая их часть уже устранена, рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта Анна Кувычко.

В партийном проекте "Единой России" "Народный контроль" подвели итоги проверки состояния детских площадок в регионах. Активисты выявили в местах детского отдыха 1552 нарушения, пятая их часть уже устранена, рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта Анна Кувычко.Партийцы проверили более трех тысяч площадок в 484муниципалитетах и 50 регионах. "За время мониторинга были выявлены 1552нарушения. Информация о них передавалась в администрации муниципалитетов,управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованиемустранить выявленные недостатки. Пятая часть недостатков уже устранена", -рассказала парламентарий.Вопрос безопасности мест досуга для детей стоит остро,подвела Кувычко итоги партийного мониторинга. По ее словам, не все площадкинаходятся в удовлетворительном состоянии. Депутат отметила, что лично принималаучастие в проверках в разных городах."Везде мы находили моменты, которые, при неблагоприятномразвитии событий, могли нести угрозу здоровью и жизни детей", – подчеркнулакоординатор партпроекта "Народный контроль".Активисты изучили степень соответствия площадок нормативамбезопасности для жизни и здоровья подрастающего поколения. Одна из основныхпроблем – неисправность или полное отсутствие осветительного оборудования,стендов с правилами пользования площадкой, ограждений, и специальных безопасныхпокрытий мест отдыха.Кроме того, единороссы констатировали неудовлетворительноесостояние игрового и спортивного оборудования, а также урн, малых архитектурныхформ, деревьев и кустарников.Провести масштабный общероссийский мониторинг партийцырешили в связи с многочисленными сообщениями о детских травмах в средствахмассовой информации и социальных сетях, отметила Кувычко. Она подчеркнула, что единороссы взяли под контроль все проблемные точки."Мы будем добиваться, чтобы площадки привели внормативное состояние. В случае необходимости последует обращение впрокуратуру", – заключила депутат.Напомним, проект "Единой России""Народный контроль" направлен на повышение уровня информированностироссиян в сфере контроля качества товаров и услуг. В свою очередь, "Крепкая семья" занимаетсяукреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач –обеспечение благополучного детства.