В партийном проекте Единой России Народный контроль подвели итоги проверки состояния детских площадок в регионах. Активисты выявили в местах детского отдыха 1552 нарушения, пятая их часть уже устранена, рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта Анна Кувычко.
В партийном проекте "Единой России" "Народный контроль" подвели итоги проверки состояния детских площадок в регионах. Активисты выявили в местах детского отдыха 1552 нарушения, пятая их часть уже устранена, рассказала депутат Госдумы, координатор партпроекта Анна Кувычко.
Партийцы проверили более трех тысяч площадок в 484
муниципалитетах и 50 регионах. "За время мониторинга были выявлены 1552
нарушения. Информация о них передавалась в администрации муниципалитетов,
управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием
устранить выявленные недостатки. Пятая часть недостатков уже устранена", -
рассказала парламентарий.
Вопрос безопасности мест досуга для детей стоит остро,
подвела Кувычко итоги партийного мониторинга. По ее словам, не все площадки
находятся в удовлетворительном состоянии. Депутат отметила, что лично принимала
участие в проверках в разных городах.
"Везде мы находили моменты, которые, при неблагоприятном
развитии событий, могли нести угрозу здоровью и жизни детей", – подчеркнула
координатор партпроекта "Народный контроль".
Активисты изучили степень соответствия площадок нормативам
безопасности для жизни и здоровья подрастающего поколения. Одна из основных
проблем – неисправность или полное отсутствие осветительного оборудования,
стендов с правилами пользования площадкой, ограждений, и специальных безопасных
покрытий мест отдыха.
Кроме того, единороссы констатировали неудовлетворительное
состояние игрового и спортивного оборудования, а также урн, малых архитектурных
форм, деревьев и кустарников.
Провести масштабный общероссийский мониторинг партийцы
решили в связи с многочисленными сообщениями о детских травмах в средствах
массовой информации и социальных сетях, отметила Кувычко. Она подчеркнула, что единороссы взяли под контроль все проблемные точки.
"Мы будем добиваться, чтобы площадки привели в
нормативное состояние. В случае необходимости последует обращение в
прокуратуру", – заключила депутат.
Напомним, проект "Единой России"
"Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности
россиян в сфере контроля качества товаров и услуг. В свою очередь, "Крепкая семья" занимается
укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач –
обеспечение благополучного детства.