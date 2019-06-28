Певицу Лолиту Милявскую осмотрели зарубежные врачи. Их вердикт шокировал популярную артистку.

Певицу Лолиту Милявскую осмотрели зарубежные врачи. Их вердикт шокировал популярную артистку.Певица Лолита Милявская не скрывает, что у нее уже давно проблемы с голосовыми связками. Артистке все сложнее петь, и фонограмма ее не спасает. По признанию артистки, за три десятка лет песенной карьеры она так и не научилась попадать под "фанеру". В интервью Лолита не раз утверждала, что в ее работе нет ничего веселого. "Улыбка только для красной дорожки! Все остальное – тяжкий труд!" – разоткровенничалась Милявская.Недавно артистка, имеющая проблемы со связками, обратилась к зарубежным специалистам. Те тщательно осмотрели певицу, и их вердикт буквально шокировал ее. "Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: "У вас связок нет!" Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!" – объявила Лолита.Можно только представить, как расстроилась артистка, много лет радующая поклонников своей непосредственностью и откровенностью. Впрочем, медики успокоили Лолиту. "Этот врач мне потом сказал: "Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!". Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить", – цитирует певицу .призналась, что теперь для нее главное – использовать то, что осталось, для живого пения. Европейские медики посоветовали артистке беречь голос. Теперь перед выступлениями певица старается меньше говорить и перестала посещать караоке.