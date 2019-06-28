Максим Галкин не собирается участвовать в съемках
продолжения культового фильма Брат. Как выяснилось, шоумен даже не
знаком со Стасом Барецким.
Максим Галкин не собирается участвовать в съемках
продолжения культового фильма "Брат". Как выяснилось, шоумен даже не
знаком со Стасом Барецким.
Юморист Максим Галкин коротко и однозначно ответил на вопрос
журналистов, будет ли он участвовать в проекте Стаса Барецкого. Актер
собирается снимать продолжение культового фильма "Брат".
"Нет, не буду", – заявил шоумен журналистам. И
добавил, что со Стасом Барецким не знаком. Тем самым Максим Галкин опроверг
громкие заявления Барецкого – тот заверял, что юморист будет сниматься и даже
согласился поговорить со своей супругой Аллой Пугачевой по поводу ее возможного
участия в проекте.
Напомним, в первых двух частях фильма Алексея Балабанова
главную роль исполнил Сергей Бодров. Лента стала культовой и разошлась на
цитаты. Барецкий тоже появлялся на экране в эпизодической роли. Теперь же он
намерен снять третью часть картины.
Идею Барецкого в обществе восприняли в основном негативно.
Поклонники фильма уверены, что сиквел не сможет повторить успех оригинального
фильма. Резко против высказались отец исполнителя главной роли Сергей
Бодров-старший и другая звезда ленты – Виктор Сухоруков.
Тем не менее, Стас Барецкий заявляет, что согласие на съемки
дали многие звезды. В их числе он называет Никиту Джигурду, Бари Алибасова и
"синтолового качка" Кирилла Терешина. В этот список актер включил и
– и даже Аллу Пугачеву.
О том, что не намерен участвовать в съемках
"Брата-3", свидетельствует и график шоумена. У него на июль
запланированы гастроли. А Барецкий именно на этот месяц назначил начало работы
над картиной, пишет Teleprogramma.pro.