Максим Галкин не собирается участвовать в съемках продолжения культового фильма Брат. Как выяснилось, шоумен даже не знаком со Стасом Барецким.

Максим Галкин не собирается участвовать в съемкахпродолжения культового фильма "Брат". Как выяснилось, шоумен даже незнаком со Стасом Барецким.Юморист Максим Галкин коротко и однозначно ответил на вопросжурналистов, будет ли он участвовать в проекте Стаса Барецкого. Актерсобирается снимать продолжение культового фильма "Брат"."Нет, не буду", – заявил шоумен журналистам. Идобавил, что со Стасом Барецким не знаком. Тем самым Максим Галкин опроверггромкие заявления Барецкого – тот заверял, что юморист будет сниматься и дажесогласился поговорить со своей супругой Аллой Пугачевой по поводу ее возможногоучастия в проекте.Напомним, в первых двух частях фильма Алексея Балабановаглавную роль исполнил Сергей Бодров. Лента стала культовой и разошлась нацитаты. Барецкий тоже появлялся на экране в эпизодической роли. Теперь же оннамерен снять третью часть картины.Идею Барецкого в обществе восприняли в основном негативно.Поклонники фильма уверены, что сиквел не сможет повторить успех оригинальногофильма. Резко против высказались отец исполнителя главной роли СергейБодров-старший и другая звезда ленты – Виктор Сухоруков.Тем не менее, Стас Барецкий заявляет, что согласие на съемкидали многие звезды. В их числе он называет Никиту Джигурду, Бари Алибасова и"синтолового качка" Кирилла Терешина. В этот список актер включил и– и даже Аллу Пугачеву.О том, что не намерен участвовать в съемках"Брата-3", свидетельствует и график шоумена. У него на июльзапланированы гастроли. А Барецкий именно на этот месяц назначил начало работынад картиной, пишет Teleprogramma.pro.