Обзор столичных мероприятий от Дни.ру – отличный способ узнать, что интересного
будет происходить в городе в ближайшее время. Проводите свой досуг ярко!
Обзор столичных мероприятий от "Дни.ру" – отличный способ узнать, что интересного
будет происходить в городе в ближайшее время. Проводите свой досуг ярко!
28 июня, пятница
В Театриуме на Серпуховке
состоится показ мюзикла "Хищники" по мотивам повести А. П. Чехова
"Драма на охоте". Зрители увидят удивительную историю о скуке и
невероятном благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когда
все моральные рамки расплывчаты и нет никакой четкости. Эта
музыкально-драматическая постановка позволит каждому зрителю взглянуть на себя
и окружающих под новым углом и еще раз ответить на вопрос: где черта, за
которую нельзя заступать в погоне за целью? В ролях звезды жанра мюзикл и
молодые яркие артисты: Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася
Будрина, Дарья Щербакова, Юлия Ваганова.
В Евангелическо-лютеранском
Кафедральном Соборе святых Петра и Павла на открытии фестиваля GLORIA прозвучит
гениальная музыка Иоганна Себастьяна Баха, а также строки из его писем.
Невероятная атмосфера – гарантирована! Выступают Даниэль Зарецкий (орган),
Татьяна Ланская (сопрано), Александра
Дурсенева (меццо-сопрано), Иван Ипатов (фортепиано), Владимир Кошевой
(художественное слово).
29 июня, суббота
В дворце спорта
"Мегаспорт" выступит южнокорейский бойзбенд "NCT 127", один
из лидеров жанра "Korean pop". Сегодня "k-pop" находится на
пике популярности, группы этого направления имеют самые большие фан-клубы и
ставят абсолютные рекорды продаж во всем мире.
Название коллектива расшифровывается как "Neo Culture
Technology", что отражает идею неограниченного количества участников,
объединенных в саб-группы – "юниты", а цифры 127 – долготу в
координатах Сеула. Песни коллектива стабильно занимают лидирующие места в
разнообразных чартах.
В Театре Н.Сац покажут спектакль
"Лес, ведьма и горящий шкаф". Как говорят создатели, это
"веселый хоррор для детей и их родителей" по опере Э. Хумпердинка
"Гензель и Гретель". "В первоначальном виде – это довольно мрачная
история, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей у
ведьмы, – говорит режиссер Надежда Бахшиева. – В нашем спектакле центральное
место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда
счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья
– это самое главное. Так же, как и добро. Наш "веселый хоррор"
напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и
спасение".
В
пространстве "Куб" дизайн-завода Флакон стартует выставка художника Маркуса
Мартиновича "Я тут. Я с тобой". Публику ждет тотальная инсталляция в трех
частях, которая посвящена искусству взаимодействия человека с внешним миром. Маркусу
Мартиновичу всего 12 лет, он русско-немецкий художник с аутизмом. Первая его выставка
состоялась в возрасте семи лет. Его работы выставлялись в девяти групповых и
семи персональных выставках в России, Германии и Великобритании.
30 июня, воскресенье
В парке "Красная Пресня" пройдет
второй фестиваль Абхазии "Апсны". Гостей ждет концертная программа с
выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов.
Среди них музыкант Александр Шоуа, ансамбли "Амцабз" и "Алон" и оперные певцы.
Также желающие смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни,
познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. В программе –
импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам, стрельба из лука и
дегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин. А еще будут
организованы уроки абхазского языка, кулинарные и танцевальные мастер-классы, а
также урок игры на барабанах "адаул".
1 июля, понедельник
В РАМТ начинается традиционный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". В самом центре столицы публику
ждет нетленная классика в режиме нон-стоп: ежедневно в течение двух месяцев на
сцене – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. 1 и 2
июля первой показанной постановкой по традиции станет главный русский балет
"Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарского
академического театра оперы и балета. У зрителей есть уникальная возможность
увидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901–1922 годов
(продолжительность 3 часа 15 минут). Редакцию хореографии Александра Горского
создал главный балетмейстер самарской балетной труппы Юрий Бурлака. 4 и 5 июля
Самарский театр оперы и балета представит "Спящую красавицу" в постановке
лауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Габриэлы Комлевой.
Всего же в этом году в репертуаре "Сезонов" десять известных классических
балетов – в том числе "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот",
"Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта".
В Театре на Юго-Западе покажут
спектакль "Укрощение строптивой" по мотивам одноименной комедии Уильяма
Шекспира. Кому везет в любви больше умным девушкам или красивым? В этой
постановке обе сестры и умны, и хороши собой. Только вот одна добрая, а другая
дерзкая – но ей тоже хочется урвать свой кусочек женского счастья. Данная
версия не придерживается строгой классической формы и порадует тех, кому не
чужды веселье и смелые эксперименты.
2 июля, вторник
В Концертном зале имени П. И.
Чайковского выступит Альба Молина вместе с замечательными музыкантами. Ей посчастливилось
родиться у легендарной пары – Лоле Монтойя и Мануэля Молины, чье имя связано с расцветом
авангардного фламенко ("нуэво-фламенко") в 1970-е годы. Знаменитый "трубадур
фламенко" Мануэль Молина создал собственный гитарный стиль, в котором к
наследию фламенко примешивались иные влияния – от традиционных марокканских
ритмов до психоделического блюз-рока Джими Хендрикса. Альба Молина стала одной
из самых популярных кантаор современности, которую охотно приглашают в свои
проекты звезды фламенко. В Москву певица приедет с программой, записанной для
Universal на диск в 2016 году и посвященной памяти отца. В альбом вошли треки
из репертуара Лоле и Мануэля, которые Альба исполняет с гитаристом Хоселито
Аседо.
Со 2 июля по 25 августа на сцене театра МХАТ им. Горького "Русский классический театр балета" будет показывать знаменитый балет "Лебединое озеро" в сопровождении "Русского Филармонического оркестра". Всего сто спектаклей за пятьдесят пять дней. Зрителей ждут масштабные декорации, роскошные костюмы и высокое мастерство артистов. Снискав всеобщее признание своим неповторимым почерком и высокой исполнительской культурой, театр готов открыть ценителям классики великолепие мира танца и бессмертное духовное наследие отечественной и мировой культуры.
3 июля, среда
В Театральном зале Московского
Международного Дома Музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы. Коллектив
исполняет не только национальные шотландские и ирландские мелодии, но и музыку
самых разных направлений – джаз, рок, русские народные песни, популярную
классику. Каждый концерт оркестра украшают оригинальные постановочные номера. В
программе – вся жанровая палитра мировой музыки: искрометные переложения
взрывного рока, современной, классической и народной музыки, сделанные
специально для оркестра шотландских волынок. Зрителей также увидят
экстремальные бои на мечах в исполнении лучших российских боевых мастеров
исторического и сценического фехтования Клуба исторической реконструкции
"Серебряный волк".
В Соборной палате пройдет концерт
"Великие сонаты Бетховена. Аппассионата". Солист – Никита Мндоянц
(фортепиано). Никита родился 31 марта 1989 года в Москве в семье музыкантов. Он
получил образование как пианист и композитор в Центральной музыкальной школе
при Московской консерватории, Московской консерватории и аспирантуре. Мндоянц
является победителем Международного конкурса пианистов в Кливленде (США) (2016
год), Международного конкурса пианистов имени И. Я. Падеревского в Польше
(2007) и финалистом Международного конкурса им. Вэна Клайберна в США (2013).
4 июля, четверг
В Театральном зале Московского
Международного Дома Музыки выступит Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундстрема с программой "Солнце! Лето! Джаз!". Зрителей ждет
неустаревающая высокая джазовая классика и шедевры мюзикла, мировые хиты и
любимые мелодии советских композиторов. В этом году оркестр отметил свое
85-летие, в очередной раз подтвердив статус самого "долгоиграющего" биг-бэнда в
мире. В этот вечер вместе с оркестром выступят яркие джазовые вокалистки Светлана
Прушинская и Тамара Рэйвен.
А в Камерном зале Московского
Международного Дома Музыки состоится концерт "От Бетховена до Пьяццоллы". На
сцену выйдет ансамбль солистов "Эрмитаж". В концерте принимают участие: пианист
Михаил Турпанов – лауреат многих международных конкурсов и участник престижных
международных фестивалей; виолончелист Евгений Румянцев – лауреат XIII Международного конкурса им. П.И.
Чайковского, победитель II Международного конкурса виолончелистов им. А.И.
Хачатуряна (Ереван).