Обзор столичных мероприятий от Дни.ру – отличный способ узнать, что интересного будет происходить в городе в ближайшее время. Проводите свой досуг ярко!

Обзор столичных мероприятий от "Дни.ру" – отличный способ узнать, что интересногобудет происходить в городе в ближайшее время. Проводите свой досуг ярко!28 июня, пятницаВ Театриуме на Серпуховкесостоится показ мюзикла "Хищники" по мотивам повести А. П. Чехова"Драма на охоте". Зрители увидят удивительную историю о скуке иневероятном благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когдавсе моральные рамки расплывчаты и нет никакой четкости. Этамузыкально-драматическая постановка позволит каждому зрителю взглянуть на себяи окружающих под новым углом и еще раз ответить на вопрос: где черта, закоторую нельзя заступать в погоне за целью? В ролях звезды жанра мюзикл имолодые яркие артисты: Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, АсяБудрина, Дарья Щербакова, Юлия Ваганова.В Евангелическо-лютеранскомКафедральном Соборе святых Петра и Павла на открытии фестиваля GLORIA прозвучитгениальная музыка Иоганна Себастьяна Баха, а также строки из его писем.Невероятная атмосфера – гарантирована! Выступают Даниэль Зарецкий (орган),Татьяна Ланская (сопрано), АлександраДурсенева (меццо-сопрано), Иван Ипатов (фортепиано), Владимир Кошевой(художественное слово).29 июня, субботаВ дворце спорта"Мегаспорт" выступит южнокорейский бойзбенд "NCT 127", одиниз лидеров жанра "Korean pop". Сегодня "k-pop" находится напике популярности, группы этого направления имеют самые большие фан-клубы иставят абсолютные рекорды продаж во всем мире.Название коллектива расшифровывается как "Neo CultureTechnology", что отражает идею неограниченного количества участников,объединенных в саб-группы – "юниты", а цифры 127 – долготу вкоординатах Сеула. Песни коллектива стабильно занимают лидирующие места вразнообразных чартах.В Театре Н.Сац покажут спектакль"Лес, ведьма и горящий шкаф". Как говорят создатели, это"веселый хоррор для детей и их родителей" по опере Э. Хумпердинка"Гензель и Гретель". "В первоначальном виде – это довольно мрачнаяистория, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей уведьмы, – говорит режиссер Надежда Бахшиева. – В нашем спектакле центральноеместо отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогдасчастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья– это самое главное. Так же, как и добро. Наш "веселый хоррор"напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет испасение".пространстве "Куб" дизайн-завода Флакон стартует выставка художника МаркусаМартиновича "Я тут. Я с тобой". Публику ждет тотальная инсталляция в трехчастях, которая посвящена искусству взаимодействия человека с внешним миром. МаркусуМартиновичу всего 12 лет, он русско-немецкий художник с аутизмом. Первая его выставкасостоялась в возрасте семи лет. Его работы выставлялись в девяти групповых исеми персональных выставках в России, Германии и Великобритании.30 июня, воскресеньеВ парке "Красная Пресня" пройдетвторой фестиваль Абхазии "Апсны". Гостей ждет концертная программа свыступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов.Среди них музыкант Александр Шоуа, ансамбли "Амцабз" и "Алон" и оперные певцы.Также желающие смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни,познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. В программе –импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам, стрельба из лука идегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин. А еще будуторганизованы уроки абхазского языка, кулинарные и танцевальные мастер-классы, атакже урок игры на барабанах "адаул".1 июля, понедельникВ РАМТ начинается традиционный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". В самом центре столицы публикуждет нетленная классика в режиме нон-стоп: ежедневно в течение двух месяцев насцене – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. 1 и 2июля первой показанной постановкой по традиции станет главный русский балет"Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарскогоакадемического театра оперы и балета. У зрителей есть уникальная возможностьувидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901–1922 годов(продолжительность 3 часа 15 минут). Редакцию хореографии Александра Горскогосоздал главный балетмейстер самарской балетной труппы Юрий Бурлака. 4 и 5 июляСамарский театр оперы и балета представит "Спящую красавицу" в постановкелауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Габриэлы Комлевой.Всего же в этом году в репертуаре "Сезонов" десять известных классическихбалетов – в том числе "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот","Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта".В Театре на Юго-Западе покажутспектакль "Укрощение строптивой" по мотивам одноименной комедии УильямаШекспира. Кому везет в любви больше умным девушкам или красивым? В этойпостановке обе сестры и умны, и хороши собой. Только вот одна добрая, а другаядерзкая – но ей тоже хочется урвать свой кусочек женского счастья. Даннаяверсия не придерживается строгой классической формы и порадует тех, кому нечужды веселье и смелые эксперименты.2 июля, вторникВ Концертном зале имени П. И.Чайковского выступит Альба Молина вместе с замечательными музыкантами. Ей посчастливилосьродиться у легендарной пары – Лоле Монтойя и Мануэля Молины, чье имя связано с расцветомавангардного фламенко ("нуэво-фламенко") в 1970-е годы. Знаменитый "трубадурфламенко" Мануэль Молина создал собственный гитарный стиль, в котором кнаследию фламенко примешивались иные влияния – от традиционных марокканскихритмов до психоделического блюз-рока Джими Хендрикса. Альба Молина стала однойиз самых популярных кантаор современности, которую охотно приглашают в своипроекты звезды фламенко. В Москву певица приедет с программой, записанной дляUniversal на диск в 2016 году и посвященной памяти отца. В альбом вошли трекииз репертуара Лоле и Мануэля, которые Альба исполняет с гитаристом ХоселитоАседо.Со 2 июля по 25 августа на сцене театра МХАТ им. Горького "Русский классический театр балета" будет показывать знаменитый балет "Лебединое озеро" в сопровождении "Русского Филармонического оркестра". Всего сто спектаклей за пятьдесят пять дней. Зрителей ждут масштабные декорации, роскошные костюмы и высокое мастерство артистов. Снискав всеобщее признание своим неповторимым почерком и высокой исполнительской культурой, театр готов открыть ценителям классики великолепие мира танца и бессмертное духовное наследие отечественной и мировой культуры.3 июля, средаВ Театральном зале МосковскогоМеждународного Дома Музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы. Коллективисполняет не только национальные шотландские и ирландские мелодии, но и музыкусамых разных направлений – джаз, рок, русские народные песни, популярнуюклассику. Каждый концерт оркестра украшают оригинальные постановочные номера. Впрограмме – вся жанровая палитра мировой музыки: искрометные переложениявзрывного рока, современной, классической и народной музыки, сделанныеспециально для оркестра шотландских волынок. Зрителей также увидятэкстремальные бои на мечах в исполнении лучших российских боевых мастеровисторического и сценического фехтования Клуба исторической реконструкции"Серебряный волк".В Соборной палате пройдет концерт"Великие сонаты Бетховена. Аппассионата". Солист – Никита Мндоянц(фортепиано). Никита родился 31 марта 1989 года в Москве в семье музыкантов. Онполучил образование как пианист и композитор в Центральной музыкальной школепри Московской консерватории, Московской консерватории и аспирантуре. Мндоянцявляется победителем Международного конкурса пианистов в Кливленде (США) (2016год), Международного конкурса пианистов имени И. Я. Падеревского в Польше(2007) и финалистом Международного конкурса им. Вэна Клайберна в США (2013).4 июля, четвергВ Театральном зале МосковскогоМеждународного Дома Музыки выступит Государственный камерный оркестр джазовоймузыки имени Олега Лундстрема с программой "Солнце! Лето! Джаз!". Зрителей ждетнеустаревающая высокая джазовая классика и шедевры мюзикла, мировые хиты илюбимые мелодии советских композиторов. В этом году оркестр отметил свое85-летие, в очередной раз подтвердив статус самого "долгоиграющего" биг-бэнда вмире. В этот вечер вместе с оркестром выступят яркие джазовые вокалистки СветланаПрушинская и Тамара Рэйвен.А в Камерном зале МосковскогоМеждународного Дома Музыки состоится концерт "От Бетховена до Пьяццоллы". Насцену выйдет ансамбль солистов "Эрмитаж". В концерте принимают участие: пианистМихаил Турпанов – лауреат многих международных конкурсов и участник престижныхмеждународных фестивалей; виолончелист Евгений Румянцев – лауреат XIII Международного конкурса им. П.И.Чайковского, победитель II Международного конкурса виолончелистов им. А.И.Хачатуряна (Ереван).