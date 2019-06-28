28.06.2019

2019-06-28 22:35:27

Город в Иркутской области эвакуируют из-за стихийного бедствия

Более 350 жителей уже вывезли из города Тулуна в Иркутской области. Все они пострадали из-за разгула стихии – их дома оказались затоплены в результате мощнейшего паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.



Пострадавших размещают в пунктах временного пребывания. Пока уладилось выделить места 150 людям, из них 39. – дети. Отмечается, что эвакуация продолжается. По предварительным данным, под воду ушли уже порядка 900 домов.