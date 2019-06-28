В этот раз пообщаться с главой региона приехали жители Владимира, Мурома, Кольчугино, Суздальского и Судогодского районов

В этот раз пообщаться с главой региона приехали жители Владимира, Мурома, Кольчугино, Суздальского и Судогодского районов27 июня глава 33-го региона провёл очередной личный приём жителей Владимирской области, чтобы из первых уст узнать о болевых точках территорий. В этот раз пообщаться с Владимиром Сипягиным приехали жители Владимира, Мурома, Кольчугино, Суздальского и Судогодского районов.С просьбой о возрождении лесопитомника «Флора» в Суздале к Губернатору обратилась Людмила Сушкова – дочь почётного гражданина Владимирской области, легендарного председателя владимирского облисполкома Тихона Степановича Сушкова, столетие которого регион отмечал в прошлом году. У истоков этого питомника стоял её отец. Владимир Сипягин и присутствовавший на приёме директор департамента лесного хозяйства областной администрации Иван Петухов посвятили гостью в планы по развитию Владимирского лесхоза и, в целом, по реформированию лесной отрасли региона, где отдельным направлением является компенсационное лесовосстановление. В частности, на базе одного из государственных питомников благодаря концессионному соглашению планируется создать современный семеноводческий центр. Людмиле Сушковой обещали обязательно показать результат этой работы.Староста посёлка Улыбышево Судогодского района приехал с вопросом о судьбе местного фельдшерско-акушерского пункта, который не функционировал в течение последних пяти лет, так как медицинского работника в нём не было, а зданию требуется капитальный ремонт. В настоящее время кандидатура на должность заведующего ФАПом найдена.Домой заявитель уехал с хорошими новостями: учреждение отремонтируют уже в этом году. Договор на проведение ремонта входной группы, санитарной комнаты, коридора и кабинета будет заключён до 26 августа, а сами работы планируется закончить к концу октября.Ещё один вопрос старосты касался возобновления работы почтового отделения, которое находится в одном здании с ФАПом. Приглашённый на встречу директор Владимирского филиала Почты России Сергей Орлов заверил: отделение будет работать даже несмотря на его нерентабельность, однако нужно решить вопрос с формой пользования помещения – это безвозмездные или арендные условия.Владимир Сипягин поручил директору департамента здравоохранения Алексею Мозалёву оперативно проработать этот вопрос. А с руководителем регионального отделения Почты России Губернатор договорился провести совместное совещание, обсудить животрепещущие для жителей региона вопросы и вместе наметить перспективы развития госкомпании на Владимирской земле.Жительница Кольчугино пожаловалась главе региона на проблему с бездомными животными: «В нашем районе бродяжничают не менее ста собак. Ежегодно их число прирастает из-за дачников, которые по осени бросают своих питомцев. В прошлом году было три обращения в медицинские организации с укусами собак, в этом году – уже пять».В 2019 году по соглашению с департаментом ветеринарии областной администрации Кольчугинскому району направлено 246 тысяч рублей на оказание услуг населению по защите от болезней, общих для человека и животных, путём проведения отлова, транспортировки, временного содержания и стерилизации бездомных животных. По словам заявительницы, районная администрация делает всё возможное, но специальные службы не справляются с объёмом работ.Более полноценно решить проблему околомосковских территорий Владимирской области мог бы приют для животных. Районные власти предлагают участок на выезде из Кольчугино, нашлись и волонтёры, готовые включиться в эту работу, однако без участия областного бюджета этот проект реализовать не получится.Губернатор поручил ответственным подразделениям областной администрации разработать «дорожную карту» для системного решения этого актуального для многих муниципалитетов вопроса. В том числе проработать возможность планомерного строительства приютов, которые объединяли бы несколько районов, и рассчитать примерную стоимость работ. Пилотным в этой программе может стать город Кольчугино.Стоит отметить, что вопросы Губернатору в основном касались муниципального уровня. В этот раз заявители просили содействия в подведении инженерных коммуникаций до земельного участка и в строительстве сельской дороги. Во всех случаях областная администрация взялась оказать поддержку. Обращения и их дальнейшее решение глава региона держит под личным контролем.