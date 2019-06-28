× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2019-klimova-razvelas-s-molodym-muzhem.html" target="_blank">Климова развелась с молодым мужем</a> - Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Однако у актеров еще есть время подать апелляцию.