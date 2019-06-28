За звание лучших боролись 40 специалистов-кинологов со своими служебными собаками из 12 подразделений ГУ МВД России по г. Москве...

В Москве состоялось награждение лучших кинологов столицы по результатам профессиональных соревнований специалистов, выступавших со служебными собаками.За звание лучших боролись 40 специалистов-кинологов со своими служебными собаками из 12 подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В течение трех дней соревнований им предстояло пройти такие этапы, как поиск и обнаружение наркотиков и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, розыск злоумышленника по следам, а также кросс на дистанции в 1 километр.В командном первенстве 1-е место завоевала команда ЦКС УВД по ЗАО, 2-е место занял коллектив ЦКС УВД по ММ, а почетное 3-е место - ЦКС ГУ МВД России по г. Москве. По итогам прохождения испытаний в личном первенстве также были отмечены специалисты-кинологи различных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.ГУ МВД России по г. Москве