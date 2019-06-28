Попробуй…" - шепнула Мечта.
"Что? Опять? ? ? ? ! " - возмутился Опыт.
"Хе…снова из-за меня )))" - улыбнулась Причина.
"Нет! Из-за меня! ! ! ! "- поспорила Гордость.
"А может… не надо? " - пролепетала Осторожность.
"Осторожность, иди в ж. . пу! " - гаркнула Храбрость.
"Я закрыта на приключения! " - отмазалась Ж. . па.
"А вот и я! " - объявила Решительность.
"А может лучше завтра? " - поинтересовалось Сомнение.
"Сегодня или никогда! " - отрезало Упрямство.
"Главное только не как вчера! " - предупредила Обыденность.
"Вчерашнее не повторится! " - успокоила Глупость.
"Всё будет по-другому! " - соврало Предчувствие.
"На что-то это похоже. . " - задумалась Память.
"Суки вы все…" - вставая и отряхиваясь процедила сквозь зубы Мечта.
еще анекдот!