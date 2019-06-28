28.06.2019

2019-06-28 09:45:27

Компания Ангара пообещала наградить членов экипажа загоревшегося Ан-24

Руководство авиакомпании "Ангара" собирается подать в Минтранс ходатайство о награждении членов экипажа разбившегося в Нижнеангарске самолета Ан-24. По словам представителей организации, бортпроводник Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазон проявили "профессионализм и мужество" во время спасения людей, сообщает .



Напомним, утром в четверг, 27 июня, воздушное судно Ан-24 совершило аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в очистные сооружения.



В результате погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. 8 из 43 пассажиров доставили в больницу с травмами средней степени тяжести, передает телеканал "".