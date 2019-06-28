Четыре ведущих российских футбольных клуба проводят на тренировочных сборах в Австрии мини-турнир. Накануне Ростов выиграл у московского Спартака, а во втором матче Краснодар был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.

Четыре ведущих российских футбольных клуба проводят на тренировочных сборах в Австрии мини-турнир. Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.Напомним, что в начале года в Катаре "Спартак" выиграл похожее состязание, обыграв всех троих других участников – "Ростов" (2:1), "Локомотив" (4:0) и "Зенит" (3:0). Тогда вторым стал "Локо". А вот теперь старт москвичам не вполне удался. Впрочем, на турнире будут сыграны еще два тура, так что изменения в таблице весьма возможны.