Краудфандинг. Принцип его работы состоит в том, чтобы любой человек смог через платформу краудфандинга обратиться к людям с предложением поддержать финансово свой проект.

Краудфандинг - "народное финансирование" (от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») Это информационные платформы, созданные самими людьми и для людей в целях финансовой поддержки реализации социально общественных, изобретательских, благотворительных и прочих проектов. В современном мире краудфандинговые площадки набирают все большую популярность Большое количество таких платформ находятся на территории США и в странах Европы, в Украине они также созданы и вызывают большой интерес у людей.

По какому принципу работает краудфандинг и для каких целей он был создан? Принцип его работы состоит в том, чтобы любой человек смог через платформу краудфандинга (например, от МОД АллатРа: https://allatra.org) обратиться к людям с предложением поддержать финансово свой проект. Это может быть какое-либо инновационное изобретение, полезное для общества, идея научного открытия или просто финансовая поддержка в различных сферах, будь то съемка фильма, создание книги, общеобразовательная программа или любая другая благотворительная помощь. Людей, заинтересованных в реализации проекта и финансово поддерживающих его, называют донорами, авторов проектов — реципиентами. Первые могут безвозмездно жертвовать свои средства на поддержку проектов, или же могут получить материальное вознаграждение в виде ценного подарка или вещи, на создание которой собираются средства.

Платформы краудфандинга работают как правило через интернет, что обеспечивает возможность подключения к предложенным идеям огромному количеству людей. Краудфандинг заграницей более ориентирован на поддержание технических изобретений, создание удобных вещей, поддержание киноиндустрии, большинство проектов касается непосредственно бизнеса. В Украине и России такие площадки более направленные на реализацию идей полезных для общества: это и поддержка научных проектов, общеобразовательных программ, социальных идей, улучшающих жизнь общества и многих других, имеющих именно созидательный вектор направления, что несомненно радует. Это площадки "Спільнокошт", "Na-Starte" и известная краудфандинговая платформа «АллатРа - Краудфандинг по Совести». Все они предлагают большое количество проектов именно социального характера, а последняя площадка уникальна тем, что является волонтерской платформой, на которой для реализации общественно полезных проектов могут объединиться все социально активные люди, независимо от национальности, статуса и места проживания.