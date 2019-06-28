Телеведущая поделилась с поклонниками свежим снимком в Instagram. Анфиса Чехова в кадре ужинает с незнакомцем.

Телеведущаяподелилась с поклонниками свежим снимком в Instagram. Анфиса Чехова в кадре ужинает с незнакомцем."Очень грязный Мартини",– подписала фото знаменитость. При этом на совместном снимке видна только рукамужчины. Анфиса Чехова же предстала в ярко-красном вечернем платье и модныхпрозрачных босоножках.Поклонники наперебойначали спрашивать, кто является спутником ведущей. "Анфиса, кто он? Не томите!","И с кемэто Анфиса?", "Босоножки, конечно,классные, но... кто это сидит рядом?", "Интрига", – интересуются фолловерызвезды.Некоторые предположили, что им является друг АнфисыЧеховой – доктор Эдуард Демченко. Сама ведущая ранее отмечала, что их связываюттолько дружеские отношения, но фанаты в этом усомнились.Напомним, в мае этого года знаменитость высказалась и об отношениях с Николаем Тищенко,с которым у нее, по слухам, был роман во время работы над проектом "МастерШеф". сообщила, что с ресторатором ее никогда ничего несвязывало.Как писали "Дни.ру", помимофотографий и видео любит публиковать в Instagram стихи собственного сочинения. Многиеиз них о любви. Как правило, они находит море положительных откликов средипользователей соцсети.