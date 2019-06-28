Телеведущая
поделилась с поклонниками свежим снимком в Instagram. Анфиса Чехова в кадре ужинает с незнакомцем.
Телеведущая
поделилась с поклонниками свежим снимком в Instagram. Анфиса Чехова в кадре ужинает с незнакомцем.
"Очень грязный Мартини",
– подписала фото знаменитость. При этом на совместном снимке видна только рука
мужчины. Анфиса Чехова же предстала в ярко-красном вечернем платье и модных
прозрачных босоножках.
Поклонники наперебой
начали спрашивать, кто является спутником ведущей. "Анфиса, кто он? Не томите!",
"И с кем
это Анфиса?", "Босоножки, конечно,
классные, но... кто это сидит рядом?", "Интрига", – интересуются фолловеры
звезды.
Некоторые предположили, что им является друг Анфисы
Чеховой – доктор Эдуард Демченко. Сама ведущая ранее отмечала, что их связывают
только дружеские отношения, но фанаты в этом усомнились.
Напомним, в мае этого года знаменитость высказалась и об отношениях с Николаем Тищенко,
с которым у нее, по слухам, был роман во время работы над проектом "Мастер
Шеф". сообщила, что с ресторатором ее никогда ничего не
связывало.
Как писали "Дни.ру", помимо
фотографий и видео любит публиковать в Instagram стихи собственного сочинения. Многие
из них о любви. Как правило, они находит море положительных откликов среди
пользователей соцсети.