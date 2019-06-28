Светлана Лобода объявила в своем аккаунте в Instagram, что пора замуж. чем вызвала настоящий переполох среди поклонников. Певица выложила и видео с торжественного мероприятия.

Светлана Лобода объявила в своем аккаунте в Instagram, что "пора замуж". чем вызвала настоящий переполох среди поклонников. Певица выложила и видео с торжественного мероприятия.О личной жизни Светланы Лободы известной крайне мало. Сама певица предпочитает не распространяться об этом, большее уделяя внимания при общении с журналистами своей карьере. Уход из группы "ВИА Гра" пошел артистке на пользу – сейчас Светлана является одной из самых успешных исполнительниц, в активе которой множество наград и дружба с самыми именитыми представителями отечественного шоу-бизнеса.Впрочем, сама артистка считает своим главным достижением рождение второй дочери Тильды. Кстати, кто является ее отцом, точно неизвестно. Сама Светлана хранит упорное молчание, что сильно распаляет любопытство поклонников и заинтересованных журналистов. Поэтому можно представить их ажиотаж, когда Лобода внезапно заявила, что "пора замуж".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. На снимке Светлана Лобода запечатлена со старшей наследницей Евой. "мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Светлана Лобода.А в Stories артистка разместила видео, на котором ее дочь обнимает молодоженов. Правда, не Светлана стала новоиспеченной супругой, а ее сестра. К такому выводу пришли комментаторы, буквально осыпавшие артистку поздравлениями. Когда выйдет замуж сама Светлана Лобода остается только гадать.