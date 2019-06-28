Ольга Серябкина призналась в близких отношениях с Еленой Темниковой.
По словам бывшей участницы группы SEREBRO, они с Еленой долгое время жили
вместе. Тем удивительнее намеки Темниковой на связь Серябкиной с продюсером
Максимом Фадеевым.
Ольга Серябкина призналась в близких отношениях с Еленой Темниковой.
По словам бывшей участницы группы SEREBRO, они с Еленой долгое время жили
вместе. Тем удивительнее намеки Темниковой на связь Серябкиной с продюсером
Максимом Фадеевым.
Ольга Серябкина подумывает о том, чтобы передать недавнее
интервью Елены Темниковой в руки юристов. Бывшая солистка группы SEREBRO
считает, что за такие высказывания вполне можно подать иск в суд. Намеки
Темниковой на связь Серябкиной с Фадеевым могут отрицательно сказаться на
отношениях Макса с его семьей. Да и у Ольги есть молодой человек, которого тоже
такие новости не порадуют.
"Мы с Леной жили вместе. Это она была моей любовью, а
не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень
странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда
был один номер на двоих. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я
очень верила, любила ее, доверяла",– сказала артистка.
Проблемы в отношениях солисток
группы SEREBRO
начались, когда зарождался проект MOLLY. стала писать песни вместе с Максимом Фадеевым. Певица сожалеет, что Темникова никак не забудет прошлые обиды.
По словам , прошло 6 лет с момента ее расставания с Еленой. Сейчас у Темниковой
есть все, и, по идее, она должна быть счастлива – тем удивительнее ее нынешние
выпады. Серябкина признается, что опыт отношений с Еленой для нее был последним
– больше с девушками она не встречалась, пишет .