Ольга Серябкина призналась в близких отношениях с Еленой Темниковой. По словам бывшей участницы группы SEREBRO, они с Еленой долгое время жили вместе. Тем удивительнее намеки Темниковой на связь Серябкиной с продюсером Максимом Фадеевым.

Ольга Серябкина призналась в близких отношениях с Еленой Темниковой.По словам бывшей участницы группы SEREBRO, они с Еленой долгое время жиливместе. Тем удивительнее намеки Темниковой на связь Серябкиной с продюсеромМаксимом Фадеевым.Ольга Серябкина подумывает о том, чтобы передать недавнееинтервью Елены Темниковой в руки юристов. Бывшая солистка группы SEREBROсчитает, что за такие высказывания вполне можно подать иск в суд. НамекиТемниковой на связь Серябкиной с Фадеевым могут отрицательно сказаться наотношениях Макса с его семьей. Да и у Ольги есть молодой человек, которого тожетакие новости не порадуют."Мы с Леной жили вместе. Это она была моей любовью, ане наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, оченьстранно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегдабыл один номер на двоих. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене яочень верила, любила ее, доверяла",– сказала артистка.Проблемы в отношениях солистокгруппы SEREBROначались, когда зарождался проект MOLLY. стала писать песни вместе с Максимом Фадеевым. Певица сожалеет, что Темникова никак не забудет прошлые обиды.По словам , прошло 6 лет с момента ее расставания с Еленой. Сейчас у Темниковойесть все, и, по идее, она должна быть счастлива – тем удивительнее ее нынешниевыпады. Серябкина признается, что опыт отношений с Еленой для нее был последним– больше с девушками она не встречалась, пишет .