В четверг, 27 июня, на западной окраине Донецка три журналиста попали под обстрел украинской армии.

В четверг, 27 июня, на западной окраине Донецка три журналиста попали под обстрел украинской армии. Такие данные сообщает Донецкое агентство новостей, ссылаясь на слова фотокорреспондента РИА Новости Александра Гаюка, оказавшегося в числе обстрелянных журналистов.Как уточняется, в результате обстрела никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Александровка около 18:00 в четверг, 27 июня.В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие, напоминает ТАСС. Оно вступило в силу в 00:00 по киевскому времени (1:00 по времени Москвы) 8 марта. В ту же ночь украинские силовики его нарушили.