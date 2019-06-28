Еще 10 жителей эвакуировали

Еще 10 жителей эвакуировалиВечером 27 июня на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме в Александрове произошло сильное задымление и виден открытый огонь.Уже через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Выяснилось, что открытым огнём горит входная дверь одной из квартир на первом этаже. Едкий дым заблокировал выход людям с верхних этажей.Пожарные спасли 8 человек, двое из которых дети, а также эвакуировали 10 жителей. Пострадавших и погибших нет.Причина пожара устанавливается. В ликвидации последствий привлекалось 4 единицы техники и 11 человек.