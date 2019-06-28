Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом Батька не постеснялся позвать на открытие II Европейских игр в Минске глава самопровозглашенного Косова Хашима Тачи. Поступок лидера братской республики назвали откровенным цинизмом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом Батька не постеснялся позвать на открытие II Европейских игр в Минске глава самопровозглашенного Косова Хашима Тачи. Поступок лидера братской республики назвали "откровенным цинизмом".Считается, что Лукашенко – главный союзник России напостсоветском пространстве. Однако он так и не признал независимость Абхазии иЮжной Осетии, хотя, отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, обещал это сделать.Батька утверждал, что будет уважать территориальнуюцелостность Сербии, но и этого обещания Лукашенко, видимо, решил непридерживаться. На открытии II Европейских игр в Минске 21 июня по стадионуторжественно пронесли флаг самопровозглашенной республики Косово – частиСербии, отторгнутой в результате агрессии НАТО.В тот день в столицу Белоруссии прилетел глава Косов ХашимТачи, до сих пор находящийся в розыске в Сербии за террористическуюдеятельность. О спортсменах из Косово разместили информацию на официальномсайте II Европейских игр. как глава организационного комитетамероприятия не мог не знать, с кем имеет дело."Очевидно, происходящее сейчас в Минске – не глупость ине ошибка, а демонстрация откровенного цинизма, основанного на поиске большихвыгод. Настолько больших, что они перевешивают все ранее задекларированныепринципы и обещания", – пишет издание Regnum.Из-за присутствия в Минске лидера косовских сепаратистовпрезидент Сербии Александр Вучич поспешил покинуть Белоруссию. Впрочем, это неединственный политический скандал на Играх.К организаторам мероприятия во главе с Лукашенко естьпретензии и у Израиля. В Тель-Авиве возмутились роликом, который представляетреспублику на Играх. В нем страна показана без исторического региона Иудея иСамария, а также без Голанских высот, которые Тель-Авив считает своейтерриторией.Не сложилось с визитом в Белоруссию и у президента ГрузииСаломе Зурабишвили. Посетить открытие Игр она не смогла. После краткихпереговоров с грузинский лидер вылетела в охваченный протестамиТбилиси.