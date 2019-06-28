Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом Батька не постеснялся позвать на открытие II Европейских игр в Минске глава самопровозглашенного Косова Хашима Тачи. Поступок лидера братской республики назвали откровенным цинизмом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом Батька не постеснялся позвать на открытие II Европейских игр в Минске глава самопровозглашенного Косова Хашима Тачи. Поступок лидера братской республики назвали "откровенным цинизмом".
Считается, что Лукашенко – главный союзник России на
постсоветском пространстве. Однако он так и не признал независимость Абхазии и
Южной Осетии, хотя, отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, обещал это сделать.
Батька утверждал, что будет уважать территориальную
целостность Сербии, но и этого обещания Лукашенко, видимо, решил не
придерживаться. На открытии II Европейских игр в Минске 21 июня по стадиону
торжественно пронесли флаг самопровозглашенной республики Косово – части
Сербии, отторгнутой в результате агрессии НАТО.
В тот день в столицу Белоруссии прилетел глава Косов Хашим
Тачи, до сих пор находящийся в розыске в Сербии за террористическую
деятельность. О спортсменах из Косово разместили информацию на официальном
сайте II Европейских игр. как глава организационного комитета
мероприятия не мог не знать, с кем имеет дело.
"Очевидно, происходящее сейчас в Минске – не глупость и
не ошибка, а демонстрация откровенного цинизма, основанного на поиске больших
выгод. Настолько больших, что они перевешивают все ранее задекларированные
принципы и обещания", – пишет издание Regnum.
Из-за присутствия в Минске лидера косовских сепаратистов
президент Сербии Александр Вучич поспешил покинуть Белоруссию. Впрочем, это не
единственный политический скандал на Играх.
К организаторам мероприятия во главе с Лукашенко есть
претензии и у Израиля. В Тель-Авиве возмутились роликом, который представляет
республику на Играх. В нем страна показана без исторического региона Иудея и
Самария, а также без Голанских высот, которые Тель-Авив считает своей
территорией.
Не сложилось с визитом в Белоруссию и у президента Грузии
Саломе Зурабишвили. Посетить открытие Игр она не смогла. После кратких
переговоров с грузинский лидер вылетела в охваченный протестами
Тбилиси.