Кристина Орбакайте обнародовала видео. Однако некоторые фанаты сочли его излишне интимным.

Кристина Орбакайте обнародовала видео. Однако некоторые фанаты сочли его излишне интимным.Кристина Орбакайте поделилась радостью: у ее семилетней дочери Клавы меняются зубы, совсем скоро ее навестит зубная фея. У себя в Instagram популярная исполнительница выложила видео, на котором запечатлела удаление у наследницы молочного зуба. Интересно, что операцию проводил муж Кристины, бизнесмен Михаил Земцов. В ролике видно, что Клава не плачет, а улыбается. Да и сама Орбакайте радуется за дочь. "Ждем Зубную Фею 🧚‍♀️ Папа на все руки! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Кристина Орбакайте.Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию певицы. Почему-то некоторые комментаторы сочли ролик излишне откровенным, не для чужих глаз. "Совершенно личная съемка для семейного архива. Неприятно смотреть. Слишком близко камера. Мы, ваши подписчики, тоже зубки детские вынимаем!! Не поверите", "Извините, но зачем вы это покалываете? На такое приятно смотреть только близким", – высказались пользователи Сети.А вот друзья знаменитостей восприняли ролик положительно. Автор-песенник Игорь Николаев написал: "Молодец Мишка, не испугался! И Клава храбрая!)". А телеведущая Лера Кудрявцева, дизайнер Игорь Гуляев и хореограф Алла Духова ограничились смайликами.Напомним, дочь Клавдия появилась на свет 30 марта 2012 года. Причем Кристине Орбакайте успешно удавалось скрывать беременность вплоть до того момента, пока живот было невозможно прятать за свободными нарядами. Для артистки это третий ребенок – от предыдущих отношений у Кристины Орбакайте есть взрослые сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров.