Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже не первый год счастлив в отношениях с Аленой Красновой. Все вокруг ждут, когда же счастливая пара обзаведется детьми.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже не первый год счастлив в отношениях с Аленой Красновой. Все вокруг ждут, когда же счастливая пара обзаведется детьми.Недавно музыкант выставил новое фото в своем Instagram-аккаунте с молодой женой. "С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно", – подписал кадр влюбленный Пресняков.На одном из снимков создалось впечатление будто у девушки появился живот. Поклонники тут же начали оставлять комментарии об интересном положении Красновой. "Похоже, что в пузике кто-то есть", – подметил внимательный пользователь сети.Никита на это отреагировал довольно резко. "Мы вас поздравляем! Вы стали обладателем достижения ровно 50000й коммент "похоже, что в пузике кто-то есть" за последние 5 лет! Ваш выигрыш ровняется целым ничему (здесь орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – ответил певец.Такая реакция многим не понравились. Они в очередной раз отметили невоспитанность и неделикатность музыканта."Вот какой все же грубиян, как можно так отвечать? Что вам плохого сделали? Ужасно!", – возмутилась подписчица.Сам же Никита грубостью это не считает. По его словам, это лишь безобидная шутка.Напомним, Пресняков с Красновой вместе уже 5 лет. Летом 2017 года пара официально обручилась. Сейчас супруги проживают в особняке, который им подарила звездная бабушка Алла Пугачева.