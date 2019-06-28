Юрий Шатунов, гастролирующий по югу России, попал в больницу. Звезде Ласкового мая не помогали обезболивающие, и пришлось принимать меры.

Юрий Шатунов, гастролирующий по югу России, попал в больницу. Звезде "Ласкового мая" не помогали обезболивающие, и пришлось принимать меры.В Новороссийске билеты на концерт Юрия Шатунова раскупили еще за неделю до начала, в зале не было ни одного свободного места. Однако перед выступлением артисту стало плохо, причем настолько, что пришлось обращаться в скорую помощь. Всему виной оказался зуб, который крайне не вовремя разболелся."За несколько часов до концерта Юре стало плохо. Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно", – рассказал директор популярного исполнителя Аркадий Кудряшов.Медики так быстро справились, что Юрий Шатунов успешно отыграл концерт. Прямо со сцены он рассказал о неприятном инциденте, который с ним случился. "Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял", – цитирует Юрия Шатунова .Отметим, что певец на своих концертах исполняет не только такие проверенные хиты как "Седая ночь" и "Белые розы", но и совершенно новые композиции. Гонорары у довольно высокие. "Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень серьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов", – рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.