27 июня день рождения Ани Бузовой – сестры одной из самых популярных звезд России и ведущей проекта Дом-2. Ольга в этом году решила поздравить родственницу особым образом.

27 июня день рождения Ани Бузовой – сестры одной из самых популярных звезд России и ведущей проекта "Дом-2". Ольга в этом году решила поздравить родственницу особым образом.На этот раз не было шумных вечеринок, теплых слов и совместных путешествий. Бузова-старшая всего-навсего выложила в Stories в своем Instagram-аккаунте архивное фото с младшей сестрой, где они в совсем юном возрасте сидят на аттракционе.К слову, сама Аня встретила свой день рождения на острове Бали в компании своего возлюбленного. Фото, где пара сидит за столом и пьет вино, девушка подписала коротко и ясно: "За маму с папой! Я вас люблю!". Об Ольге она не обмолвилась и словом.Отметим, раньше ведущая телестройки всегда делала хорошие подарки своей сестре. "Благодаря семейным ценностям, я обрела не просто сестру, я настоящего друга, человека, который в любом случае и при любых ситуациях будет рядом", – до конфликта писала Бузова-старшая. Они часто летали вместе на курорты, у них был общий бизнес. Девушки души в друг друге не чаяли.Напомним, что Ольга и Анна не общаются уже почти полгода. Точной причины размолвки до сих пор не известно. Сами сестры никак не комментировали случившееся.Тем не менее, слухи ходили разные. По одной из версий, поводом для ссоры стало совместное возвращение с Мальдив. Ольга полетела бизнес-классом, а Аню отправила экономом. Бузову-младшую, видимо, такое отношение оскорбило до глубины души.