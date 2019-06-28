Экс-президент
Украины заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать
Крым российским. Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.
Экс-президент
Украины заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать
Крым российским. Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.
Политик сделал такое заключение исходя из того, что Россия
восстановила свои полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это обстоятельство очень
обидело Петра Порошенко и заставило буквально брызгать слюной.
"Демарш
нашей дипломатической команды в ПАСЕ был абсолютно оправдан. Мы не допустим,
чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в
других форматах", – заявил он в соцсети. Ранее, 25 июня Петр Порошенко заявлял, что собирается бороться с
распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию
Донбасса".
Для
этого собрался задействовать все свои внешнеполитические
связи. Заявление политика прозвучало вскоре после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав
российской делегации и пригласила нашу страну поучаствовать в июньской сессии.
Как писали "Дни.ру", опубликовал в Facebook сообщение о решении американских властей
поддержать санкции против проекта "Северный поток – 2". Он отметил,
что транзит российских энергоносителей в Европу по-прежнему придется
осуществлять через украинскую территорию.