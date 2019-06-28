Экс-президент Украины заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским. Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.

Экс-президентУкраины заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признатьКрым российским. Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.Политик сделал такое заключение исходя из того, что Россиявосстановила свои полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это обстоятельство оченьобидело Петра Порошенко и заставило буквально брызгать слюной."Демаршнашей дипломатической команды в ПАСЕ был абсолютно оправдан. Мы не допустим,чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и вдругих форматах", – заявил он в соцсети. Ранее, 25 июня Петр Порошенко заявлял, что собирается бороться сраспространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупациюДонбасса".Дляэтого собрался задействовать все свои внешнеполитическиесвязи. Заявление политика прозвучало вскоре после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении правроссийской делегации и пригласила нашу страну поучаствовать в июньской сессии.Как писали "Дни.ру", опубликовал в Facebook сообщение о решении американских властейподдержать санкции против проекта "Северный поток – 2". Он отметил,что транзит российских энергоносителей в Европу по-прежнему придетсяосуществлять через украинскую территорию.