Государственная компания Дом. РФ и КБ Стрелка разработали стратегию развития подмосковного Сергиева Посада до 2025 года. Город предлагают превратить в православный Ватикан.

В Сергиевом Посаде расположена одна из главных православных святынь – Троице-Сергиева Лавра. Город хотят сделать духовным центром, комфортным для жителей и туристов, а также создать из него образцовую модель исторического русского города, говорится в сообщении "Стрелки".В городе появятся два центра: культурно-представительский рядом с Лаврой и административно-деловой рядом с новым ТПУ "Сергиев Посад". В рамках первого могут быть построены музей православного искусства, медиатека, молодежный культурный центр. Во втором бывшие промышленные территории превратят в кварталы смешанной и жилой застройки.Авторы концепции отмечают, приводя в пример Ватикан, Иерусалим и Мекку, что центры мировых религий сегодня функционируют по открытой модели, без противопоставления духовной и светской частей города.Стратегия предполагает развитие пяти направлений: транспортной, туристической и инженерной инфраструктуры, многофункциональной и жилой застройки, экологии и ландшафта.Транзитные потоки планируют вывести за пределы исторического центра. 65% текущего потока на себя возьмет Восточный объезд, в результате проспект Красной Армии превратится из транзитной магистрали в живописный городской бульвар.Вдоль рек предполагается проложить маршруты, которые соединят Лавру с ключевыми достопримечательности. Разработаны дизайн-проекты благоустройства 12 исторических слобод, которые позволят Сергиеву Посаду стать образцовым историческим туристическим городом.В РПЦ подчеркнули, что реконструкция города делается в интересах людей, а не Церкви. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин в беседе с ТАСС отметил, что в рамках реализации проекта более 800 тысяч квадратных метров будет отдано по социальную инфраструктуру и жилье.Калинин напомнил, что за прошлый год в Троице-Сергиеву Лавру приехали 2,5 миллиона человек. "Это колоссальная нагрузка на город, поэтому проект этот неизбежен, иначе мы потеряем Лавру", - пояснил он.На реализацию проекта может уйти до 20 лет, считает директор Института комплексного развития территорий, основатель первой российской научно-проектной коллаборации Quite White Анна Курбатова. "Нужно будет фактически заново сформировать архитектурный стиль такого уникального города, потому что в Сергиевом Посаде, за исключением Лавры, нет унаследованного исторического ансамбля – большинство зданий представляют собой либо советскую застройку, либо "лубочную" архитектуру в псевдорусском стиле", - заявила она РИА Новости.Газета "Ведомости" писала, что за разработку стратегии "Стрелка" получила 300 миллионов рублей. Власти города оценили стоимость реализации проекта в 120-140 миллиардов рублей.