Певица поделилась на своей странице в Instagram новым снимком в купальнике. Однако пользователи соцсети не оценили фото Ани Лорак и в пух и прах раскритиковали кадр.

Певица поделилась на своей странице в Instagram новым снимком в купальнике. Однако пользователи соцсети не оценили фотоАни Лорак и в пух и прах раскритиковали кадр."Фотошоп или неудачный кадр? Ноги вывернуты","Купальник словно перетянул фигуру, на колбасу похожа стала", "Образецдурновкусия", – затравили негативными комментариями фолловеры исполнительницу. Послемногочисленных нападок в свой адрес Ани Лорак через несколько часов удалилафото, передаетОтметим, что певица любит делиться в своеммикроблоге пикантными снимками. Чувственныефотографии, как правило, вызывают восхищение поклонников. Но есть и активныехэйтеры, не дающие Ани Лорак покоя. Их хлебом не корми – дай лишний разпоклевать артистку.А буквально на днях 40-летняя звезда обрадовала подписчиков новостью из личной жизни. Она встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star ЕгоромГлебом. Сама певица никаких комментариев на давала, но ее комментарии подпоследними постами в Instagram и так говорят сами за себя. "Твое вниманиебесценно... Моя любовь бесконечна", – так подписала один из снимковНапомним, в начале 2019 года развеласьс Мурадом Налчаджиоглу, с которым прожила восемь лет и родила дочь Софию. Причинойрасставания стала измена супруга. Теперь фанаты певицы желают ей счастья смолодым возлюбленным.