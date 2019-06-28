Певица поделилась на своей странице в Instagram новым снимком в купальнике. Однако пользователи соцсети не оценили фото
Ани Лорак и в пух и прах раскритиковали кадр.
Певица поделилась на своей странице в Instagram новым снимком в купальнике. Однако пользователи соцсети не оценили фото
Ани Лорак и в пух и прах раскритиковали кадр.
"Фотошоп или неудачный кадр? Ноги вывернуты",
"Купальник словно перетянул фигуру, на колбасу похожа стала", "Образец
дурновкусия", – затравили негативными комментариями фолловеры исполнительницу. После
многочисленных нападок в свой адрес Ани Лорак через несколько часов удалила
фото, передает
Отметим, что певица любит делиться в своем
микроблоге пикантными снимками. Чувственные
фотографии, как правило, вызывают восхищение поклонников. Но есть и активные
хэйтеры, не дающие Ани Лорак покоя. Их хлебом не корми – дай лишний раз
поклевать артистку.
А буквально на днях 40-летняя звезда обрадовала подписчиков новостью из личной жизни. Она встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором
Глебом. Сама певица никаких комментариев на давала, но ее комментарии под
последними постами в Instagram и так говорят сами за себя. "Твое внимание
бесценно... Моя любовь бесконечна", – так подписала один из снимков
Напомним, в начале 2019 года развелась
с Мурадом Налчаджиоглу, с которым прожила восемь лет и родила дочь Софию. Причиной
расставания стала измена супруга. Теперь фанаты певицы желают ей счастья с
молодым возлюбленным.