Юлия Снигирь считается одной из самых привлекательных российских актрис. В подтверждение этому артистка обнародовала пикантную фотографию, на которой предстала без белья.

Юлия Снигирь считается одной из самых привлекательных российских актрис. В подтверждение этому артистка обнародовала пикантную фотографию, на которой предстала без белья.Юлия Снигирь приняла участие в фотосессии, снимком с которой поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram. На нем артистка позирует в красных брюках и фантазийных леопардовых ботинках, сидя на табурете. Интересно, что верхняя часть тела Юлии обнажена. Впрочем, груди популярной актрисы все равно не видно из-за волос, волнами лежащими на ее плечах.Собственно, про обнажение Юлия Снигирь указала и в подписи к фото. Артистка выбрала отрывок из воспоминаний Лидии Чуковской, посвященный знаменитой поэтессе Анне Ахматовой. "Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой", – значится в подписи к кадру.Подписчики с восторгом отреагировали на свежую публикацию. Но нашлись и те, кто умудрился раскритиковать Юлию Снигирь. По их мнению, артистка выглядит уж очень худой. Кстати, критические отзывы о "прозрачности" регулярно поступают актрисе. В какой-то момент Юлия даже решила ответить."Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ", – миролюбиво написала в в ответ на критические комментарии.