Одна из главных интриг саммита G20 — прекратят ли США и Китай торговую войну. Встреча лидеров двух стран назначена на субботу, 29 июня.

Одна из главных интриг саммита G20 — прекратят ли США и Китай торговую войну. Встреча лидеров двух стран назначена на субботу, 29 июня.Стороны обмениваются пошлинами уже больше года, напоминает телеканал "Россия 24". Переговоры идут с переменным успехом. В декабре прошлого года удалось заключить перемирие, но к соглашению оно так и не привело.Минфин США утверждает, что сделка готова на 90 процентов. Однако эксперты уверены, что главные структурные проблемы до сих пор не решены. В первую очередь — в сфере технологий и других стратегических областях с высокой конкуренцией между американскими и китайскими компаниями. В связи с этим рассчитывать на быстрое устранение разногласий пока сложно.