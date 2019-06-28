Освобожденные из китовой тюрьмы косатки проплыли в Охотском море сто километров в сторону архипелага Шантарские острова. Именно там они были когда-то пойманы. Возможно, там находится их семья.

Освобожденные из "китовой тюрьмы" косатки проплыли в Охотском море сто километров в сторону архипелага Шантарские острова. Именно там они были когда-то пойманы. Возможно, там находится их семья.Передвижение млекопитающих отслеживаются с помощью спутниковых меток, передает РИА Новости. Обе касатки – самец и самка – плывут вместе. Также вместе с ними были выпущены на волю шесть белух. Через две недели будет освобождена вторая партия животных.Животные были выпущены на свободу без предварительной адаптации в Охотском море. Она была изначально запланирована, однако потом ветеринары и тренеры, сопровождающие бывших узников во время транспортировки, пришли к выводу, что эта мера будет лишней. Косатки и белухи по состоянию здоровья готовы к жизни в океане, утверждает пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.Ранее экологи из коалиции "Свободу косаткам и белухам" выразили обеспокоенность отсутствием этапа адаптации. Они считают, что это снижает шансы животных на выживание. Смородов пояснил, что реадаптация млекопитающих началась еще 5 июня в бухте Средняя. К моменту выпуска животные были готовы к обитанию в естественных условиях.