Любовь Толкалина сейчас находится за пределами холодной столицы. Актриса улетела на курорт в Крым. Накануне она опубликовала очередное фото из солнечного города в своем Instagram-аккаунте.

Любовь Толкалина сейчас находится за пределами холодной столицы. Актриса улетела на курорт в Крым. Накануне она опубликовала очередное фото из солнечного города в своем Instagram-аккаунте.На снимке звезда изящно изгибается на фоне каменной стены. На ней – соблазнительный купальник в полоску. "Боль! Где солнце, солнце где?!", – подписала пост знаменитость.Подписчики начали переживать, не слишком ли сильно Любовь скрутилась дугой. "Так, мать! Ты назад-то разогнешься? Волнуюсь!", – написала подруга Толкалиной.Критики, в сою очередь, моментально схватились за возможность унизить артистку. "Вас это совсем не украшает, а скорее простит!", "Ты уже старая так выгибаться", – разбухтелись завистники.Несмотря на злых пользователей сети, большинство аудитории восхитилось талантами Любови. "Кошачья пластика", "Гибкость пантеры", "Какая фигурка!", "Какая вы необыкновенная! Для вас нет преград в движении. Очень красиво!", – восхищались околдованные фанаты."Как мне нравится, что у вас все без фильтров: и тело, и лицо, и душа. Это так ценно в наше время!", – призналась восторженная поклонница.Напомним, недавно дочь Толкалиной и Кончаловского Мария опубликовала кардинально изменила имидж. Как писали ранее , фанатам очень понравились внешние перемены девушки.